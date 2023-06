„Heute fehlen Arzneimittel, morgen ganze Apotheken.“ Bald noch weniger Apotheken in der Region? Apotheker protestieren am Mittwoch

Trier · Am Mittwoch werden fast alle Apotheken in der Region geschlossen bleiben. Mit einer Protestaktion wollen Apotheker und Mitarbeiter auf die immer schwieriger werdende Lage aufmerksam machen. Sie fordern eine bessere Vergütung, weniger Bürokratie und mehr Anerkennung. Kunden müssen sich an diesem Tag auf deutliche Einschränkungen bei der Medikamentenversorgung einstellen.

09.06.2023, 07:52 Uhr

Die meisten Apotheken in der Region werden am Mittwoch geschlossen bleiben. Foto: dpa Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wer am Mittwoch dringend Medikamente benötigt, der muss sich auf lange Wartezeiten einstellen. Außer Notdienstapotheken werden wohl keine Apotheken in der Region geöffnet sein. Apotheker und deren Mitarbeiter beteiligen sich an einer bundesweiten Protestaktion. Apotheken sollen den gesamten Mittwoch geschlossen bleiben.