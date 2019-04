später lesen Fast ein Jahr auf der Flucht: Verurteilter Mann festgenommen Teilen

Nach fast einem Jahr auf der Flucht ist ein verurteilter Einbrecher von der Polizei in Neunkirchen festgenommen worden. Der 38-Jährige sei nach seiner Verurteilung im vergangenen Juni zu einer 18-monatigen Haftstrafe untergetaucht, teilte das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken am Dienstag mit. dpa