Fast ein Viertel aller Schulkinder hat psychische Probleme

Saarbrücken Fast jedes vierte Schulkind im Saarland hat nach einer DAK-Analyse mit psychischen Problemen wie Depressionen oder Ängsten zu kämpfen. Hochgerechnet seien insgesamt rund 2300 saarländische Schulkinder im Alter von zehn bis 17 Jahren betroffen, teilte die Krankenkasse DAK am Donnerstag in Saarbrücken mit.

„Diese Kinder leiden oft leise, bevor sie eine passende Diagnose bekommen. Wir müssen alle aufmerksamer werden - ob in der Familie, in der Schule oder im Sportverein“, hieß es in einer Mitteilung.