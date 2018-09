später lesen Fast-Food-Mahlzeit schmeckte nicht: Mann alarmiert Polizei Teilen

Weil ihm das Essen in einem Fast-Food-Restaurant nicht schmeckte, hat ein Mann aus Ludwigshafen die Polizei alarmiert. Auch mit dem Service in der Filiale sei der 33-Jährige nicht zufrieden gewesen, berichtete die Polizei am Samstag. dpa