Arbeit Fast Hälfte der Rheinland-Pfälzer lebt von eigenem Einkommen

45 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz haben im vergangenen Jahr ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit bestritten. Das waren laut ersten Ergebnissen des Mikrozensus für 2023 rund 1,9 Millionen Menschen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Dienstag mitteilte. 72 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren lebten demnach hauptsächlich von ihrer Erwerbstätigkeit (Frauen: 64 Prozent, Männer: 79 Prozent).