Knapp 11 500 Schüler in Rheinland-Pfalz haben an der Realschule Plus Französisch als zweite Fremdsprache gewählt. Dies entspricht einem Anteil von etwa 17 Prozent aller Schüler an den Realschulen Plus, wie aus einer Antwort des Bildungsministeriums auf eine Anfrage der FDP hervorgeht. dpa