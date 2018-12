später lesen Fast jeder vierte Arzt arbeitet angestellt FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Fast jeder vierte Arzt oder Psychotherapeut in der ambulanten Versorgung in Rheinland-Pfalz ist mittlerweile sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Nach den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) sind es 1820 Angestellte in Rheinland-Pfalz - dies entspricht einem Anteil von 24 Prozent. dpa