Kamelle und Kostüme Lust auf fröhliches Feiern: „Milliuunen“ freuen sich auf Rosenmontag in Trier

Trotz des Alkohols, der am Wochenende bei den vielen Karnevalspartys floss, blieb die Stimmung fast überall friedlich. Mit wenigen Ausnahmen. Ein Rundruf bei den Polizeiinspektionen ergab: In Oberbettingen prügelten sich am Samstag zwei 24-jährige Männer. Auch in Speicher nahmen die Beamten zwei Körperverletzungen auf. In Körperich rammte ein völlig betrunkener 63-Jähriger beim Ausparken einen anderen Mann und verletzte diesen leicht am Unterarm. Beim Fahrer wurden laut Polizei drei Promille Alkohol festgestellt. Seinen Führerschein wird er so schnell nicht wiedersehen. Beim Nachtumzug und der anschließenden Party mit über 4500 Gästen in Bernkastel-Kues sprach die Polizei 13 Platzverweise und drei Betretungsverbote aus. Es sei zu einer Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gekommen.