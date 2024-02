Lässt sich die Sonne blicken? Das Wetter an Karneval 2024: Hoffnung für Rosenmontag und Fastnachtsdienstag

Aber wie sieht es nun an Rosenmontag aus, dem Höhepunkt des Straßenkarnevals. Überall in der Region wird da mt Argusaugen der Himmel beäugt. Sagen wir es so, es sieht nicht ganz so schlecht aus. Nur in Daun ist örtlich mit etwas Regen zu rechnen. Ansonsten könnten die Jecken trockenen Kostüms davonkommen.