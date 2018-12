später lesen Fastnachtsauftakt: Rund 1000 Teilnehmer bei Umzug erwartet Teilen

Das neue Jahr geht in Mainz gleich närrisch los: Rund 1000 Gardisten, Husaren, Prinzessinnen und Prinzen werden am 1. Januar zum Neujahrsumzug erwartet - dem Auftakt der neuen Fastnachtskampagne. Die Narren - die Hälfte davon Musiker - ziehen ab 11.11 Uhr vom Ernst-Ludwig-Platz nahe dem Schloss bis zum Domplatz, kündigte der Mainzer Carneval-Verein (MCV) am Freitag an. dpa