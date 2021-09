Faustschlag mit tödlichen Folgen: Angeklagter erinnerungslos

Mainz Vor dem Landgericht Mainz hat ein Prozess um einen Faustschlag mit tödlichen Folgen begonnen. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann, der am 10. Oktober 2020 am Mainzer Hauptbahnhof einen Mann geschlagen haben soll.

Das Opfer fiel rückwärts um und schlug mit dem Schädel auf. Die Verletzungen waren so schwer, dass der 46-Jährige vier Wochen später starb. Der Verteidiger des 24-Jährigen erklärte zum Prozessauftakt am Dienstag, sein Mandant stehe zu dem, was ihm vorgeworfen werde, könne sich jedoch nicht an die Tat erinnern.