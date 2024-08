DFB-Pokal Favorit Fürth will keine Pokal-Überraschung in Mainz

Nach vier Erstrundenpleiten in zuletzt sechs Jahren will die SpVgg Greuther Fürth eine erneute Blamage im DFB-Pokal verhindern. Die Franken gastieren am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim Oberligisten TSV Schott Mainz und sind dabei natürlich Favorit. „Meine Mannschaft wirkt extrem fokussiert“, sagte Trainer Alexander Zorniger.