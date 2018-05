Fazit: Ein Jahr Beschwerdestelle Kinder- und Jugendhilfe

Ein Jahr nach dem Start der Beschwerdestelle für die Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz hat Ombudsmann Dieter Burgard eine positive Bilanz gezogen. Seit dem 1. Mai 2017 haben er und sein Team insgesamt 172 Anfragen von Kindern, Jugendlichen und auch Eltern erhalten, wie Burgard der Deutschen Presse-Agentur in Mainz sagte. „Die Resonanz ist da. Ich denke, wir werden von Jahr zu Jahr bekannter.“ Die Anfragen, die über Telefon, E-Mail oder WhatsApp reinkämen, seinen sehr individuell, häufig gehe es um schlechte Kommunikation mit dem Jugendamt. dpa

Das kostenlose Beratungsangebot, das sich vor allem an Kinder und Jugendliche in Pflegeheimen und -familien richtet, ist eine Reaktion auf Missstände in der Heimerziehung in den 1950er und 1960er Jahren. Ab Mai übergibt Burgard nach acht Jahren die Rolle des Bürgerbeauftragten und damit auch die des Ombudsmannes an Barbara Schleicher-Rothmund. Sie war bislang Vizepräsidentin des Landtags.

Beratungsstelle Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe