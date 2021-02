FC Augsburg erwartet Kampfspiel gegen Mainz

Augsburg Im Bundesliga-Abstiegskampf erwartet der FC Augsburg gegen den FSV Mainz 05 eine harte und unansehnliche Partie. „Das wird kein Leckerbissen für den Fußball, kein allzu schönes Spiel“, vermutete Abwehrspieler Felix Uduokhai vor der Auswärtsaufgabe am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Die Augsburger wollen mit dem Selbstvertrauen aus dem 1:1 zuletzt gegen Bayer Leverkusen auftreten. Gegen die Werkself hatte das Team von Heiko Herrlich erst durch ein Gegentor in der letzten Aktion der Partie den Sieg verpasst. „Wenn wir mit der Leidenschaft und Mentalität in die Spiele gehen, werden wir die Punkte holen“, sagte der Trainer am Freitag und warnte vor dem FSV: „Mainz hat sich in den letzten Spielen als "Totgesagter" wieder rangekämpft an die Plätze im grünen Bereich.“ Er unterstrich: „Das ist ein ganz wichtiges Spiel.“