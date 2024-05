Fußball FC Saarbrücken holt Saarlandpokal gegen Homburg

Der 1. FC Saarbrücken hat den Saarland-Pokal gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Fußball-Drittligist setzte sich am Samstag im heimischen Ludwigspark gegen den Regionalligisten FC 08 Homburg mit 2:1 (2:1) durch. Kasim Rabihic brachte den diesjährigen DFB-Pokal-Halbfinalisten in der 31. Minute in Führung. Markus Mendler (26.) glich nur wenig später aus. Dank Luca Kerber (38.) ging der Favorit mit einem Vorsprung in die Halbzeitpause.