FCK beendet mit Sieg beim SC Verl lange Auswärtsmisere

Lotte Lange hat der 1. FC Kaiserslautern auf fremden Plätzen nicht gewonnen. Entsprechend groß ist die Freude über den verdienten Erfolg beim SC Verl, den den Pfälzern etwas Ruhe verschafft.

Der Auswärtsfluch des 1. FC Kaiserslautern ist gebrochen. Nach zuvor vier Saison-Niederlagen in der Fremde ohne eigenes Tor gewannen die Pfälzer am Sonntag beim SC Verl völlig verdient mit 2:0 (1:0) und landeten damit den erhofften Befreiungsschlag in der 3. Fußball-Liga. „Heute war es von Anfang bis Ende ein super Auswärtsspiel von uns. Wir haben den Kampf angenommen, aber auch fußballerisch Akzente gesetzt. Wir sind sehr zufrieden“, sagte Philipp Hercher.