FCK bejubelt Start nach Maß - Boyd: Sind ein geiles Team

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern meldet sich mit einem Auftaktsieg eindrucksvoll in der 2. Bundesliga zurück. Der Erfolg gegen Hannover gibt zusätzlichen Rückenwind für die Mission Klassenverbleib.

Ein besseres Drehbuch für die emotionale Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga hätten sich die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern gar nicht ausdenken können. Der späte 2:1-Sieg gegen Aufstiegsanwärter Hannover 96 im Saison-Auftaktspiel am Freitagabend ließ den Betzenberg wie zu besten Bundesligazeiten erbeben und die Spieler ins Schwärmen geraten. „Das war wieder superdramatisch, typisch Betze. Wir sind einfach ein geiles Team“, sagte Stürmer Terrence Boyd.

Mit seinem Treffer in der 92. Minute bescherte Kevin Kraus dem Aufsteiger gleich zum Saisonstart die ersten drei Punkte. „Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen und viel Mentalität gezeigt“, sagte der Siegtorschütze und lobte die Unterstützung der Fans: „Was man hier bewegen kann, hat man schon in den letzten Wochen der vorigen Saison gespürt. Man spürt, was der FCK der Region bedeutet. Wenn man hier vor vollem Haus alles reinhaut, kriegt man das direkt zurück.“