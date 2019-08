FCK-Coach vor Derby: „Nicht von Emotionen leiten lassen“

Kaiserslautern Vor dem Derby gegen den Erzrivalen SV Waldhof Mannheim will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern den Fokus auf das sportliche Geschehen legen. „Es wäre der falsche Ansatz, sich von den Emotionen leiten zu lassen.

Wir müssen trotz aller Brisanz rational denken“, sagte Trainer Sascha Hildmann am Freitag. Am Sonntag (13.00 Uhr) treffen beide Teams erstmals seit 18 Jahren wieder aufeinander.

Für den gebürtigen Lauterer ist die Partie etwas besonderes. „Ich habe es als Jugendlicher schon erlebt. Jetzt habe ich aber die Verantwortung für die Mannschaft und werde nichts an mich herankommen lassen“, betonte der 47-Jährige. Das Sportliche stehe im Mittelpunkt der Vorbereitung. „Mannheim ist für mich die Mannschaft der Stunde. Meine Mannschaft weiß zu 100 Prozent, was auf sie zukommt. Wir dürfen die Jungs aber nicht so sehr unter Druck setzen, dass sie verkrampfen“, sagte der Chefcoach.