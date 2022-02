FCK festigt Aufstiegsplatz: „Eindrucksvolle“ Reaktion

Kaiserslautern Mit einem mühevollen 2:1 gegen Verl festigt Kaiserslautern seine Top-Platzierung in der 3. Liga. Marlon Ritter wird zum Matchwinner der Pfälzer. Chefcoach Antwerpen lobt die Reaktion seines Teams.

Marlon Ritter wurde beim 1. FC Kaiserslautern zum gefeierten Mann. Beim 2:1-Sieg des Drittligisten gegen SC Verl hatte der 27-Jährige einen genialen Moment und entschied damit das Spiel zu Gunsten der Roten Teufel. Erst unterband Ritter am Samstag einen Konter der Gäste, dann spurte er mit dem Ball am Fuß an allen Gegenspielern vorbei über das halbe Feld, tunnelte Gästetorhüter Niclas Thiede und sicherte seiner Mannschaft mit dem 2:1-Siegtreffer drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.