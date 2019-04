später lesen FCK-Gremien demonstrieren Geschlossenheit Teilen

Der angeschlagene Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat den großen Knall in der Vereinsführung vorerst abgewendet. Patrick Banf hat seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender des e.V. am Donnerstagabend mit sofortiger Wirkung an Michael Littig abgegeben, bleibt aber an der Spitze des Beirates und des Aufsichtsrates der in eine Kapitalgesellschaft ausgegliederten Profiabteilung. dpa