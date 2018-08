später lesen FCK hofft auf Überraschung gegen 1899: „Pokal-Fight liefern“ FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hofft auf eine Überraschung im DFB-Pokal. Der Fußball-Drittligist empfängt am Samstag (15.30 Uhr) in der ersten Pokalrunde den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim. Nach dem Fehlstart in der 3.Liga nehmen die Pfälzer das Pokalduell gegen den Champions-League-Teilnehmer als gerngesehene Abwechslung und Wiedergutmachung. dpa