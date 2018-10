später lesen FCK holt in der 3. Liga weiter auf: 2:1-Sieg in Aalen Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Am Montagabend gelang dem Traditionsclub beim VfR Aalen ein 2:1 (0:1)-Erfolg, der die Pfälzer mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Partien bis auf zwei Zähler an den Relegationsplatz heranrücken lässt. dpa