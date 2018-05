später lesen FCK peilt Wiederaufstieg an FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern peilt nach dem Absturz in die 3. Liga die direkte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga an. „Es kann für diesen Verein nur ein Ziel geben: sportlich und auch wirtschaftlich der Aufstieg“, sagte Sportdirektor Boris Notzon am Samstag und betonte: „Wir wollen von der Qualität her eine Zweitliga-Mannschaft zusammenstellen.“ Das geplante Budget von knapp fünf Millionen Euro für die kommende Saison sei „für Drittliga-Verhältnisse ein guter Etat“. dpa