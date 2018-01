Kaiserslauterer Oberbürgermeister informiert über umstrittene Grundsteuerpläne

Der Kaiserslauterer Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) will heute über seine jüngsten Gespräche zur umstrittenen „FCK-Steuer“ informieren. Dahinter verbergen sich Pläne für eine Anhebung der Grundsteuer B, wenn der Fußballclub 1. FC Kaiserslautern in die dritte Liga absteigen sollte. dpa

Denn dann könnte der Verein nicht mehr so viel Pacht an die städtische Stadiongesellschaft zahlen, und die Kommune müsste sich nach anderen Geldquellen umsehen. Eine Anhebung der Grundsteuer träfe Hausbesitzer und indirekt Mieter - also fast jeden. Die Pläne stießen unter anderem beim Bund der Steuerzahler und dem Eigentümerverband „Haus&Grund“ auf heftige Kritik.

Weichel hatte am Montag noch einmal mit dem Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, über das Thema diskutiert.