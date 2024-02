2. Bundesliga FCK-Trainer Funkel sieht Spieler in der Bringschuld

Beim 0:4 im Heimspiel gegen den KSC am vergangenen Wochenende hatte Kaiserslautern vor allem in der zweiten Halbzeit eine schwache Leistung gezeigt und am Ende auch in der Höhe völlig verdient verloren. Deshalb erhöhte Funkel in dieser Woche die Trainingsintensität. „Ich habe erkannt, dass wir mehr tun müssen. Wir müssen in Rostock dagegenhalten. Ich erwarte in dem Spiel eine Menge Körperlichkeit vom Gegner“, begründete Funkel die Maßnahme.