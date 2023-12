2. Bundesliga FCK trotz Trainerwechsels erfolglos: 1:4 in Magdeburg

Trotz der Trennung von Trainer Dirk Schuster vor zwei Tagen hat der 1. FC Kaiserslautern seine Negativserie in der 2. Fußball-Bundesliga nicht beendet. Am Samstagabend unterlag das von Niklas Martin und Oliver Schäfer betreute Team beim 1. FC Magdeburg mit 1:4 (1:1). Luc Castaignos hatte die Gastgeber vor 25 214 Zuschauern nach 17 Minuten in Führung gebracht, Terrence Boyd markierte acht Minuten später den Ausgleich. Herbert Bockhorn (51.) köpfte die Gastgeber erneut in Front. Der eingewechselte Connor Krempicki (75.) und Cristiano Piccini (86./Foulelfmeter) machten für Magdeburg, das in der Tabelle am FCK vorbei auf Platz zehn kletterte, alles klar.