FCK verpflichtet bisherige Düsseldorfer Leihgabe Zimmer

Kaiserslauterns Jean Zimmer spielt den Ball. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Kaiserslautern/Düsseldorf Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Jean Zimmer fest verpflichtet. Der 27 Jahre alte Außenbahnspieler wechselt vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu den Pfälzern, an die er bereits in der Rückrunde 2020/21 ausgeliehen war und in 19 Spielen zum Einsatz kam.