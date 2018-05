später lesen FCK verpflichtet Elias Huth: Trainingslager in Zams Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern hat Elias Huth verpflichtet. Wie der Zweitliga-Absteiger am Donnerstag mitteilte, erhält der 21 Jahre alte Stürmer einen Dreijahresvertrag. Huth war zuletzt von Hannover 96 an Rot-Weiß Erfurt ausgeliehen. „Mit Elias Huth verpflichten wir einen jungen, entwicklungsfähigen Stürmer, der während seiner Leihe in Erfurt seine Qualitäten in der Dritten Liga bereits nachgewiesen hat“, erklärte Sportdirektor Boris Notzon. dpa