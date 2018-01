später lesen FCK vor Zitterspiel in Darmstadt: „Ruder noch rumreißen“ FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Neuzugang Jan-Ingwer Callsen-Bracker hat dem 1. FC Kaiserslautern Mut für das so wichtige Auftaktspiel am Mittwoch beim SV Darmstadt 98 gemacht. „In der Mannschaft steckt Leben, das habe ich von Anfang an gemerkt. Jeder ist hochmotiviert“, sagte der Leihspieler des FC Augsburg vor der Zweitliga-Partie des Tabellenletzten bei den ebenfalls abstiegsgefährdeten „Lilien“. Der 33 Jahre alte Routinier soll bei den Pfälzern in der so schwierigen Situation vorangehen. dpa