FCK: Zukunft von Kühlwetter und Pick noch offen

Herxheim Der 1. FC Kaiserslautern will seine umworbenen Profis Christian Kühlwetter und Florian Pick gerne halten - nicht aber mit aller Macht. „Wir werden sehen, welche Intention die Spieler haben. Wir werden niemanden halten, der unseren Weg nicht zu 100 Prozent mitgehen will.

Da wird es dann irgendwann zu einer Lösung kommen“, sagte Trainer Boris Schommers am Dienstag im Trainingslager des Fußball-Drittligisten in Herxheim.

Angreifer Timmy Thiele wurde am Montag an den Ligakonkurrenten Viktoria Köln abgegeben. „Timmy und sein Berater sind im Verlauf unserer Saisonplanung mit einem Wechselwunsch an uns herangetreten. Wir konnten für unsere Verhältnisse eine gute, sechsstellige Ablösesumme generieren, die uns weiterhilft“, erklärte FCK-Sportdirektor Boris Notzon.