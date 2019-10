FDP-Abgeordnete Lerch nach Zusammenbruch wieder wohlauf

Mainz Der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsabgeordneten Helga Lerch geht es einem Tag nach ihrem Zusammenbruch im Landtag wieder gut. Sie sei zu Hause, berichtete der Sprecher der Fraktion, Jascha Engelhardt am Donnerstag in Mainz.

Die 64-Jährige war am späten Mittwochnachmittag im Plenarsaal zusammengebrochen und die Landtagssitzung daraufhin vorzeitig abgebrochen worden. Lerch habe am Tag zuvor eine „relativ komplexe Zahn-Operation“ gehabt und deshalb Medikamente nehmen müssen, erläuterte Engelhardt. Die langen Sitzungstage könnten auch eine physische Belastung sein. Die noch vorgesehenen Themen wurden entweder in den entsprechenden Ausschuss verweisen oder auf die kommenden Sitzungen verschoben.