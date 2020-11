Rheinland-Pfalz : Volker Wissing kritisiert „Hinterzimmer-Politik“ in Corona-Krise und führt Landes-FDP in Bundestagswahl

FDP-Landeschef Volker Wissing zieht es in den Bund. Foto: dpa/Peter Steffen

Mainz „Wir brauchen keine staatliche Einheitsmeinung“, sagte der FDP-Bundesgeneral, der von seiner Partei 87,5 Prozent der gültigen Stimmen einfuhr. In Mainz stellen die rheinland-pfälzischen Liberalen die Liste für die Wahlen in Land und Bund 2021 auf. Warum mitten in der Corona-Pandemie?

Volker Wissing führt die rheinland-pfälzische FDP in die Bundestagswahl 2021. Der amtierende Wirtschaftsminister des Landes und Generalsekretär der Bundes-FDP sammelte bei der Landesvertreterversammlung 161 von 184 gültigen Stimmen und landete damit bei 87,5 Prozent. Die FDP stellt heute in Mainz ihre Listen für die Wahlen in Bund und Land 2021 auf.

Mitten in der tiefsten Corona-Krise? Was in sozialen Netzwerken Kritik entfachte, verteidigte der rheinland-pfälzische FDP-Landeschef Volker Wissing am Samstag feurig. „Die Versammlung war nicht verschiebbar, weil die Listen für die Landtagswahl bis zum 29. Dezember eingereicht werden müssen und mit einer Verbesserung des Pandemiegeschehens in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist.“ Die Partei leiste einen Beitrag zum demokratischen Allgemeinwesen. In die Landtagswahl soll Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt die FDP führen. Die Wahl ist am 14. März 2021.

„Die Demokratie darf zu keinem Zeitpunkt der Pandemie oder einer anderen Herausforderung geopfert werden“, sagte Wissing und richtete einen Blick auf die Wahlen in den USA. „In Deutschland können wir froh sein über unsere Stabilität. Der noch amtierende US-Präsident hat dem Ansehen der USA und der westeuropäischen Demokratien geschadet, indem er freie Wahlen angezweifelt hat. Den Gipfel hat sein Sohn aufgesetzt, der im Falle der Wahlniederlage zum totalen Krieg aufgerufen hat. Das sind empörende Angriffe.“ Wegen der Lage in den USA forderte Wissing eine gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Amerika werde auch künftig nicht so eng an Deutschlands Seite stehen wie unter Präsidenten wie John F. Kennedy. Erdogan in der Türkei und Putin in Russland könnten für Demokratien keine Partner sein.