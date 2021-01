FDP-Kampagne mit eigenem Studio und „tiefer Verantwortung“

Mainz Die rheinland-pfälzische FDP setzt im Landtagswahlkampf auf neue Digitalformate, klassische Plakate und den Slogan „Aus tiefer Verantwortung“. Die Kampagne ist ganz auf Spitzenkandidatin Daniela Schmitt zugeschnitten.

Mindestens dreimal die Woche werde sie jeweils um 18.30 Uhr aus dem eigens dafür eingerichteten „Studioschmitt“ in der Mainzer Geschäftsstelle im Internet auf Sendung gehen und Besucher zu sich einladen, kündigte die Wirtschaftsstaatssekretärin am Donnerstag an. Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Linder steht für den 22. Januar auf Schmitts Gästeliste.

Der Slogan „Aus tiefer Verantwortung“ passe in die Zeit, zu Rheinland-Pfalz und auch zur FDP, betonte Schmitt. Das Wahlkampfmotto mache deutlich, dass die Liberalen bereit seien, „mitzugestalten und anzupacken“. Mit unterschiedlichen Werbesprüchen auf verschiedenen Plakaten sollen beispielsweise Erfolge der FDP in der Ampelkoalition oder Schmitts Wirtschaftskompetenz hervorgehoben werden: „Wir brachten das Land in Gang, jetzt zünden wir den Turbo“ oder „Um Wirtschaft zu können, muss man sie kennen“. Den Auftakt macht das Plakat „Einsatz ist die Tugend der Stunde“, mit dem die FDP nach eigenen Worten sowohl den Anspruch an sich selbst als auch den Dank an die vielen Helfer in der Corona-Krise verbindet. Das Wahlkampfbudget liegt laut Wissing „unter einer halben Million Euro“.