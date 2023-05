Kritik an der Wolfspolitik Eifeler FDP-Abgeordneter: „Rheinland-Pfalz ist kein Tierpark“

Mainz · Politisch ist der Wolf in Rheinland-Pfalz gerne gesehen. Nach den Freien Wählern äußert nun aber auch die an der Koalition beteiligte FDP scharfe Kritik an der Wolfspolitik der grünen Umweltministerin: Katrin Eder müsse sich den Tierhaltern stellen.

25.05.2023, 17:25 Uhr

Das einzige in Rheinland-Pfalz sesshafte Wolfsrudel lebt im Westerwald. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Nach der Sichtung eines Wolfs im Hunsrück nimmt die Debatte um die Ausbreitung des Raubtiers im Land Fahrt auf. Weidetierhalter und Oppositionspolitiker fordern schon länger einen anderen Umgang mit dem Wolf. Nun gibt es auch Streit innerhalb der Koalition. Der Eifeler FDP-Landtagsabgeordnete Marco Weber fordert von der Grünen-Umweltministerin Katrin Eder ein Umdenken.