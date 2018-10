später lesen FDP plant für Kommunalwahl FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Eine solide Finanzausstattung für die Kommunen und ein höherer „Meisterbonus“ - mit Themen wie diesen will die rheinland-pfälzische FDP in die Kommunalwahl im Mai 2019 gehen. Das haben die rund 200 Delegierten auf einem außerordentlichen Parteitag am Samstag in Ransbach-Baumbach im Westerwald beschlossen, wie die stellvertretende Landesvorsitzende Daniela Schmitt mitteilte. dpa