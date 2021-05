Landespolitik : FDP-Kreischef von Bernkastel-Wittlich warnt führende liberale Landespolitiker vor „Konfrontation mit der Basis“

Lissendorf/Mainz Die FDP stellt führende Köpfe in der Ampelkoalition vor. Warum sich der Kreischef aus Bernkastel-Wittlich beschwert, wie der Vulkaneifeler Marco Weber darauf reagiert, nicht Fraktionschef im Mainzer Landtag zu werden.

Hinter der FDP in Rheinland-Pfalz liegt eine anstrengende Woche. Erst straften die Delegierten ihren Landeschef Volker Wissing bei der Wiederwahl mit schwachen 64,5 Prozent ab. Dann sorgten die Entscheidungen für Gesprächsstoff, wie die FDP ihre Ministerien und besonders ihre Fraktion aufstellt. So legt die liberale Landesspitze die Aufgabe des Fraktionschefs im Mainzer Landtag überraschend in die Hände von Philipp Fernis. Der 38-Jährige ist Justizstaatssekretär, führt den FDP-Bezirksverband Eifel-Hunsrück, gilt als großes Talent und kann im Parlament sein inhaltliches Profil erweitern. Vielleicht bahnt sich damit ein Wettbewerb an, wer die Liberalen in der Landespolitik künftig anführt. Weil es Volker Wissing in den Bund zieht, kämpft die neue Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt mit Fernis ums öffentliche Rampenlicht.