Regierungswechsel : FDP-Spitzenkandidatin: Das Saarland braucht Veränderung

Mettlach Die FDP will es nach zwei Legislaturperioden wieder in den Landtag schaffen. Laut jüngster Umfrage wäre eine Ampel rechnerisch möglich. Es brauche Veränderung, sagt die FDP-Spitzenkandidatin.

Nach zehn Jahren großer Koalition im Saarland braucht es nach Ansicht der saarländischen FDP-Spitzenkandidatin Angelika Hießerich-Peter einen Regierungswechsel. „Das Saarland wird unter seinen Möglichkeiten regiert. Wenn es in unserem Land vorangehen soll, braucht es eine Veränderung“, sagte die 57-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Mettlach. Die FDP an der Saar sei bereit, in einer neuen Regierung Verantwortung zu übernehmen - wenn das Ergebnis der Landtagswahl am 27. März entsprechend ausfalle.