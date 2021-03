FDP und Grüne kritisieren Strategie von Bund im Lockdown

Mainz Der von Bund und Ländern vereinbarte Stufenplan zu Corona-Lockerungen ist nach Ansicht von Ministerpräsidentin Dreyer ein „gutes Ergebnis“. Ihre Koalitionspartner FDP und Grüne sehen das kritischer.

Die rheinland-pfälzische FDP und die Grünen haben das Krisenmanagement der Bundesregierung in der Pandemie kritisiert. „Die Impfstoffbeschaffung und die Test-Strategie sind im Verhältnis zu den betroffenen Grundrechtseingriffen ungenügend“, sagte Justizminister Herbert Mertin (FDP) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Es ist ein weiterer Skandal, dass es die Bundesregierung nicht geschafft hat, sich um die Beschaffung von ausreichend Schnelltests zu kümmern“, sagte die grüne Spitzenkandidatin und Ministerin, Anne Spiegel. „Es fehlt immer noch eine durchdachte Gesamtstrategie, um Freiheiten zu ermöglichen, ohne in unverantwortlicher Weise Gesundheitsrisiken in Kauf zu nehmen.“