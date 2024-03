FDP FDP will Lösungen für Bauern und mehr Europa

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Verlagerung von Güterverkehr auf die Schiene als „Herkulesaufgabe“ bezeichnet. „Die Schiene ist in einem Zustand, dass sie gar nichts aufnehmen kann zusätzlich“, sagte der rheinland-pfälzische FDP-Landeschef am Samstag bei einem Parteitag in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz). Wenn die bis 2051 erwarteten 33 Prozent Güter mehr mit der Bahn transportiert würden, „dann ist das eine Herkulesaufgabe“. Er rechne insgesamt mit einer Zunahme des Güterverkehrs um 46 Prozent bis dahin in Deutschland. Das Plus auf der Straße werde zugleich voraussichtlich bei 54 Prozent liegen. „Deutschland braucht Investitionen in die Schienen und in die Straßen“, betonte der Minister in seiner rund einstündigen Rede, die die etwa 160 Delegierten mit lang anhaltendem Applaus quittierten.