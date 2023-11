Parteien FDP will modernere Kommunen mit mehr Digitalisierung

Mit der Forderung nach einer Modernisierung und Digitalisierung der Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz tritt die FDP bei der Kommunalwahl im Juni 2024 an. „Die Kommunen stehen vor großen Aufgaben. Damit sie diese bewältigen können, wollen wir sie schlank und stark aufstellen“, heißt es in einem 42 Seiten starken Programm, das am Samstag bei einem Landesparteitag in Morbach beschlossen wurde. Die Digitalisierung in der Verwaltung müsse radikal vorangetrieben werden.