Fechner bleibt nach Abstieg in Kaiserslautern

Junioren-Nationalspieler Gino Fechner wird auch in der 3. Liga für den 1. FC Kaiserslautern spielen. Der Zweitliga-Absteiger verlängerte den Vertrag mit seinem 20 Jahre alten Mittelfeldspieler am Donnerstag bis ins Jahr 2020. „Für mich war sofort klar: Ich werde mich nicht vom Betzenberg und diesen überragenden Fans mit einem Abstieg verabschieden. Ich habe hier noch was vor und will mit dem FCK noch etwas erreichen“, sagte Fechner. Der U20-Nationalspieler ist nach Stürmer Lukas Spalvis der zweite Spieler, der seinen Vertrag in Kaiserslautern in dieser Woche trotz des feststehenden Abstiegs verlängert hat. dpa