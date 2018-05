später lesen Fehlendes Wort in Vereinbarung: kein Honorar für Kanzlei FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Ein fehlendes Wort in einer Vereinbarung mit der Verbandsgemeinde Thalfang hat eine Anwaltskanzlei möglicherweise um ein Honorar in vierstelliger Höhe gebracht. Dabei geht es um die Bezeichnung „Bürgermeister“, wie das Landgericht Trier am Freitag mitteilte. dpa