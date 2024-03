Urteil Feier mit Alkoholexzess: Hochschule will Vorfälle prüfen

Nach einer privaten Feier für Erstsemester mit viel Alkohol und juristischen Folgen hat die Otto Beisheim School of Management (WHU) angekündigt, stärker gegen Vorfälle dieser Art vorzugehen. „Seit uns der Vorfall vom vergangenen Jahr bekannt wurde, prüfen wir intensiv, wie derartiges Fehlverhalten in Zukunft vermieden werden kann“, teilte eine Sprecherin der privaten Hochschule in Vallendar am Montag auf Nachfrage mit. „Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.“ Im Magazin „Spiegel“ hatten Studenten anonym von weiteren Vorfällen berichtet.