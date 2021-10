Feier zu Maurers Weltraumflug wie geplant am Sonntag

Saarbrücken Obwohl die Nasa den Flug zur Internationalen Raumstation ISS wegen schlechter Wetterverhältnisse verschoben hat, halten die Saarländer an der für Sonntag geplanten Feier zum Weltraumflug von Matthias Maurer fest.

„Die Veranstaltung findet statt wie geplant, nur eben ohne die Übertragung von Cape Canaveral“, sagte ein Regierungssprecher am Samstag in Saarbrücken. Gemeinsam mit drei weiteren Astronauten soll der 51-jährige Saarländer Maurer nun am Mittwoch zur Internationalen Raumstation ISS starten.