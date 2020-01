Ferienbetreuung in Rheinland-Pfalz deutlich ausgeweitet

Stefanie Hubig (SPD), Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, spricht während einer Plenarsitzung. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Wenn Eltern arbeiten müssen und Kinder in Ferien gehen, können Ferienfreizeiten die Betreuungslücke schließen. Das verfügbare Angebot in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr deutlich größer worden: Die Zahl der geförderten Aktionen zur Ferienbetreuung stieg im vergangenen Jahr um 16,2 Prozent auf 631, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte.

Daran nahmen 33 585 Kinder und Jugendliche teil, gut 4500 mehr als noch 2018.

„Eltern müssen ihren Beruf gut mit ihrem Familienleben vereinbaren können“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). „Die Kinder profitieren von den vielen Aktionen und Bildungsangeboten während ihrer Ferien und darüber hinaus.“

Die vom Land zur Förderung der Familienbetreuung bereitgestellten Mittel wurden von 300 000 Euro im Jahr 2016 auf eine Million Euro seit 2018 aufgestockt. Jedes Jugendamt einer Stadt oder eines Kreises erhält einen Sockelbetrag von 7400 Euro. Dieser wird dann ergänzt um einen Betrag, der die Zahl der Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren im jeweiligen Jugendamtsbezirk berücksichtigt.