Fernfahrer mit 1,37 Promille auf der Autobahn unterwegs FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch

In Schlangenlinien ist ein betrunkener Fernfahrer am Mittwoch mit seinem Sattelzug über die Autobahn 61 gerast. Der auffällige Kurs brachte in der Nähe von Koblenz die Polizei auf seine Spur, wie die Beamten mitteilten. dpa