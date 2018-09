später lesen Fernseher zu laut: Mann bedroht Nachbarn mit Machete FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Twittern

Teilen



Weil er sich in seiner Ruhe gestört fühlte, hat ein Mann in Ochtendung (Landkreis Mayen-Koblenz) seinen Nachbarn mit einer Machete bedroht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Auslöser für wiederholte Streitigkeiten am Samstagnachmittag ein zu laut aufgedrehter Fernseher. dpa