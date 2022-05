Kaiserslautern : Fernsehfahndung zum Tod von Altenpflegerin: Mehrere Hinweise

Kaiserslautern Die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ hatte anderthalb Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche in Kaiserslautern über den Mordfall berichtet. Nun haben die Ermittler mehrere Hinweise durch Zuschauer erhalten.

Nach der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ sind mehrere Zuschauerhinweise zu dem gewaltsamen Tod einer Altenpflegerin in Kaiserslautern eingegangen. So habe sich eine Frau aus den Niederlanden gemeldet, die zur fraglichen Zeit mit der 48-jährigen Ungarin im Hauptbahnhof von Kaiserslautern gesprochen habe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Zudem habe sie die Frau mit ihrem Handy telefonieren lassen. Zu den Videoaufnahmen, die den mutmaßlichen Täter oder einen Helfer zeigen, habe es „vage Hinweise“ gegeben.