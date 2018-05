später lesen Festakt zur Eröffnung der Marx-Jubiläumsausstellungen FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Twittern

Teilen



Mit einem Festakt werden am heutigen Freitag in Trier die großen Ausstellungen zum 200. Geburtstag von Karl Marx eröffnet. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält vor rund 1000 Gästen die Festrede. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird in der Konstantin-Basilika sprechen. In Trier gibt es zum Geburtstag gleich drei große Ausstellungen, die vom Samstag (5. Mai) an für Besucher offen sind. dpa