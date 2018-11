später lesen Festgefahrene Bremse hat Rauch an Regionalexpress verursacht FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Eine festgefahrene Bremse hat die Rauchentwicklung an einem Regionalexpress am Mittwoch zwischen Aachen und Siegen verursacht. „Die wurde heiß. Der Lokführer hat sie selbst gelöscht“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. dpa